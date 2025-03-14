الخارجية الفلسطينية: نكثف اتصالاتنا لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف من انتهاكات الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنهم يكثفون اتصالاتهم على المستويات كافة لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف من انتهاكات الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنهم يتواصلون مع المؤسسات الأممية وفي مقدمتها يونسكو لوقف إجراءات الاحتلال غير القانونية التي تستهدف فرض السيطرة على الحرم الإبراهيمي.

وتابعت الخارجية الفلسطينية أن سيطرة الاحتلال بالقوة على أجزاء إضافية من الحرم الإبراهيمي تندرج في إطار محاولاته المستمرة لتهويده بالكامل.