طبيب: النوم هو خط الدفاع الأول للجسم ضد العدوى

كشف الدكتور أرميس كامالوف، مدير العيادة الجامعية للمعهد الطبي العلمي والتعليمي لجامعة موسكو، ضرورة فهم العمليات المرضية التي تحدث في الجسم على خلفية اضطرابات النوم وفقا لما نشرته مجلة تاس.

ويوفر الحفاظ على جدول نوم صحي أول خط دفاع لمنظومة المناعة ضد العدوى، ولذلك من المهم بشكل خاص عدم نسيان هذا خلال موسم الإنفلونزا ونزلات البرد.

ويقول: هذه الفترة هي زمن الأمراض التي تصيب الكثيرين إن قلة من الناس فقط تدرك أن النوم الصحي هو خط الدفاع الأول لمنظومة المناعة، لذلك، بالطبع، يجب علينا معالجة العمليات المرضية التي تحدث في الجسم على خلفية اضطرابات النوم بفهم عميق.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى العلمي والعملي الدولي الثاني عشر "النوم 2025" يقام في 13 - 15 مارس في المعهد الطبي العلمي والتعليمي بجامعة موسكو وهذا هو الحدث السنوي الرائد للجمعية الوطنية للنوم لمناقشة بحوث اضطرابات النوم وتشخيصها وعلاجها، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من ألف متخصص من علماء وأطباء وممثلين لقطاع الأعمال.