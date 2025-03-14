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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أولوية المرور السبب.. تفاصيل إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالوراق

ارشيفيه
ارشيفيه
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تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة ٦ أشخاص في مشاجرة نشبت بينهم بسبب أولوية المرور بمنطقة الوراق، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين أفادوا أن الخلاف بدأ بمشادة كلامية بين طرفي المشاجرة وانتهى بالتشابك بالأيدي والضرب.

وأمرت بحبس طرفي المشاجرة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومضاهتها بأقوال شهود العيان، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

6 مصابين بسبب أولوية المرور 

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة الوراق، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب أولوية المرور.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، إلى محل البلاغ وتمكنت من القبض على طرفي المشاجرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أولوية المرور السبب تفاصيل اصابة أشخاص مشاجرة