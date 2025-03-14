بسبب كشاف إنارة.. حريق هائل يلتهم محل ملابس بالطالبية

تجري الجهات الأمنية بالجيزة، التحقيقات حول حريق محل ملابس حريمي "اتيليه" بمنطقة الطالبية، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق الذي التهم المحل بالتكامل وذلك لمعرفة أسبابه وحصر ما تسبب فيه من خسائر، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كشاف إنارة سبب الحريق

وتبين من خلال التحقيقات أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد كشافات الإنارة القريبة من المحل، مما أدى إلى نشوب حريق به، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، نشوب حريق في محل ملابس حريمي "أتيليه" بدائرة القسم.

وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم الي محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب بالأتيليه بسبب ماس كهربائي بأحد كشافات الإنارة مما أدى إلى احتراق الأتيليه بالكامل دون أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.