ضبط سائق تعدى بالسب على مسن يحمل جنسية دولة عربية في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة ميكروباص متهم بالتعدي على مسن يحمل جنسية دولة عربية بالسب أثناء استقلاله السيارة بمنطقة الهرم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من مسن يحمل جنسية دولة عربية يتهم فيه سائق سيارة ميكروباص بسبه، ومحاولة إجباره على النزول من السيارة أثناء استقلاله لها بمنطقة الهرم.

وبعمل التحريات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المتهم وأمكن ضبطه والسيارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.