حنان عطية تضيء مسرح جلال الشرقاوي بروائع الزمن الجميل

أضاءت المطربة حنان عطية، مسرح جلال الشرقاوي بوسط القاهرة، مساء أمس الخميس، بحفل غنائي استثنائي عقب عودتها من جولة فنية شملت عدة دول أوروبية وعربية.

استُقبلت حنان بحفاوة بالغة من جمهورها الوفي، الذي عبّر عن شوقه لعودتها بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية المصرية.

تألقت حنان خلال حفلها بأداء مجموعة من أغانيها الشهيرة، بالإضافة إلى روائع الزمن الجميل مثل "قولوا لعين الشمس" و"يا حبيبتي يا مصر" للفنانة الراحلة شادية، مما أضفى أجواءً من البهجة والحنين بين الحضور.

حنان عطية كانت من أبرز نجوم حفلات "ليالي التلفزيون" في مطلع الألفية، حيث ساهمت هذه الحفلات في تعزيز شهرتها وانتشار أعمالها بين الجمهور.

من أبرز أعمالها أغنية "حبيب الروح" التي أدّتها في مسلسل "حبيب الروح" بطولة الفنانة سهير رمزي. هذه الأغنية بصوتها العذب لامست مشاعر الملايين وأثرت في قلوبهم.

تُعد هذه العودة القوية لحنان عطية على مسرح جلال الشرقاوي تأكيدًا على مكانتها الفنية وقدرتها على التواصل مع جمهورها، مما يبشر بمزيد من الأعمال الفنية المستقبلية التي ستثري الساحة الغنائية المصرية. لقد أثبتت حنان عطية أن الفن الأصيل لا يغيب، بل يعود أكثر تألقًا وإشراقًا، تمامًا كالقمر الذي يضيء سماء رمضان المباركة.