استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 14 مارس 2025

الجمعة 14/مارس/2025 - 10:15 ص

استقر سعر الدولار فى جميع البنوك العاملة في مصر، اليوم الجمعة 14-3-2025 إجازة البنوك.



وسجل سعر الدولار في بنك نكست 50.59 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي أعلنه بنك التنمية الصناعية مع بداية تعاملات اليوم.

في بنك HSBC، استقر سعر الصرف عند 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، بينما بنك تنمية الصادرات حافظ على سعره عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي أعلنه بنك أبو ظبي التجاري والبنك العربي الإفريقي.

أما في بنك أبو ظبي الأول، فقد استقر السعر عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك قطر الوطني، البنك الأهلي المصري، بنك كريدي أجريكول، البنك الأهلي الكويتي، بنك البركة، وبنك المصرف العربي.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي أعلن عنه بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك فيصل الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان.