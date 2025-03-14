باحث سياسي: روسيا تسعى لإثبات أنها بمركز قوة وتريد إخضاع أوكرانيا لشروطها

قال محمد العروقي، الباحث السياسي، إن أوكرانيا تقدمت خطوتين للأمام، أولهما دفع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد ما حدث بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، والخطوة الثانية تكمن في استجابتها للطلبات الأمريكية بموافقتها على إعلان هدنة غير مشروطة لمدة 30 يوما.

وأضاف العروقي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا ترمي الكرة في الملعب الروسي بموافقتها على هدنة الـ30 يومًا، والرد الروسي على لسان الروسي فلاديمير بوتين، كان مشروطًا كما هو متوقع، وهذا يتعارض مع البيانات التي أعلنها ترامب، فالهدنة تهدف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات ودراسة أفق السلام وآلية تحقيقه.

وتابع: «الأمر أصبح ضبابيًا من الناحية الروسية بعد تصريحات بوتين، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف موجود في موسكو وسيجتمع مع بوتين، وبعد هذا اللقاء يمكن تحديد اتجاهات روسيا، فروسيا لديها حساباتها الخاصة وتبريراتها غير المبررة عند الطرف الأوكراني أو حتى الأمريكي، وروسيا تريد أن تثبت أنها مركز القوةـ وأن تخضع أوكرانيا لجميع شروطها، وهذا لن يجوز لطالما لم يجلس الأطراف على طاولة المفاوضات ومناقشة جميع الملفات».



