ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 مارس 2025

الجمعة 14/مارس/2025 - 09:34 ص

اشتعلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة الجمعة 14-3-2025، وجاءت الأسعار كالتالى:



أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 4811 جنيهًا للبيع و4789 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22: 4410 جنيهات للبيع و4390 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارًا في مصر): 4210 جنيهات للبيع و4190 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18: 3609 جنيهات للبيع و3591 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14: 2807 جنيهات للبيع و2793 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12: 2406 جنيهات للبيع و2394 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة الذهبية بالسوق المحلية: 149,652 جنيهًا للبيع و148,941 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 33,680 جنيهًا للبيع و33,520 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 2985.85 دولار.