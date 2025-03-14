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الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 مارس 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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اشتعلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة الجمعة 14-3-2025، وجاءت الأسعار كالتالى: 
 

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 4811 جنيهًا للبيع و4789 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 22: 4410 جنيهات للبيع و4390 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارًا في مصر): 4210 جنيهات للبيع و4190 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18: 3609 جنيهات للبيع و3591 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 14: 2807 جنيهات للبيع و2793 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 12: 2406 جنيهات للبيع و2394 جنيهًا للشراء.
سعر الأونصة الذهبية بالسوق المحلية: 149,652 جنيهًا للبيع و148,941 جنيهًا للشراء.
سعر الجنيه الذهب: 33,680 جنيهًا للبيع و33,520 جنيهًا للشراء.
سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 2985.85 دولار.

أسعار الذهب اليوم الجنيه الذهب الذهب عيار 18 عيار 21