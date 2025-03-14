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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة مطاي تتابع سير العمل بمشروعات الصرف الصحي

رئيس مدينة مطاي
رئيس مدينة مطاي تتابع سير العمل بمشروعات الصرف الصحي
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تفقدت  المهندسة هويده الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاي، سير أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي بقرية ابوان، بحضور احمد فتح الله رئيس القرية ومصطفى عبد الحكيم سكرتير القرية، حيث تفقدت رئيس المركز، الأعمال الانشائية بمحطة الصرف، والتي ستخدم قطاع ابوان ، في توصيل الصرف الصحي لمنازل المواطنين، استعدادا لوصول الغاز الطبيعي.

كما تفقدت المهندسة هويده الشافعى خلال جولتها اليوم محطة الصرف الصحي بقرية بردنوها، بحضور ربيع عبد الحليم رئيس القرية، وتجولت المهندسة هويده الشافعى رئيس المدينة لتفقد نسب التنفيذ لأعمال المحطة وأكدت رئيس المركز على استمرار المتابعة لمشروع الصرف الصحي بقرى مركز مطاي حتى الانتهاء من توصيل الخدمه للمواطنين.

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