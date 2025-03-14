المباحث تفرغ الكاميرات وتستمع لشهود العيان بواقعة حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة(صور)

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة جهود مكثفة للوقوف على ملابسات حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد.

وقام رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

ونشب حريق هائل داخل مبنى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بوسط البلد

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية امن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريف داخل مبانى المعامل المركزية لوزارة الصحة ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من السيارات إلى الحريق لسرعة إخماده زتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتبريد المنطقة المحيطة به

كما توجه اللواء ابراهيم صابر محافظ القاهرة رفقة مدير الأمن اللواء طارق راشد إلى مبنى المعامل لمتابعة عملية التبريد

وصرح محافظ القاهرة بعدم وجود إصابات أو خسائر بشرية.

وقام المعمل الجنائي بمعاينة حريق مبنى المعامل للوقوف على ملابساته .



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