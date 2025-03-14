سامح حسين معلقا على نجاح برنامج "قطايف": اللي بيحصل ده معجزة

أعرب الفنان سامح حسين عن سعادته البالغة بنجاح برنامج "قطايف"، الذي يقدمه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

وكتب سامح حسين عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": “اللَّهُم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، شكرًا من قلبى لكل حد قال في حقي كلمة طيبة، أنا حاسس إن اللي بيحصل معايا ده معجزة .. ده أنا بقيت خايف أنام ليطلع اللى أنا فيه ده حلم”.

فكرة برنامج “قطايف” لـ سامح حسين

يقدم الفنان سامح حسين برنامج "قطايف"، عبر منصة اليوتيوب، ويحظى بإشادة واسعة من الجمهور والمشاهير بعد عرض ما يقرب من 12 حلقة حتى الآن، ويأتي البرنامج في إطار ديني واجتماعي، حيث يتناول مجموعة من النصائح والقيم الإنسانية الحميدة، مقدمة بشكل سريع وعميق يجذب المشاهدين.

وأشاد عدد كبير من الجمهور ببرنامج "قطايف" الذي يقدمه الفنان سامح حسين من حيث جودة المحتوى وأسلوب العرض المميز كما انضم عدد من المشاهير إلى قائمة المعجبين بالبرنامج أبرزهم الفنانة هيدي كرم، الفنان مصطفى شعبان، الإعلامي محمد علي، الفنانة نشوى مصطفى وآخرين.