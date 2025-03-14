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الجمعة 14 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يتابع تداعيات الحريق الذي اشتعل بجوار إدارة التراخيص الطبية

حريق
حريق
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير أولي إصابة واحدة بصعوبة في التنفس نتيجة التعرض للدخان الكثيف؛ إثر الحريق الذي اشتعل بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة والسكان، خلف المبنى الإداري لإدارة  التراخيص الطبية، بمنطقة وسط البلد.

وأوضحت الوزارة أن النيران انتقلت للمقر الإداري للتراخيص الطبية وغرفة إدارية ملحقة بمبنى المعامل المركزية، حيث تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده لمبنى المعامل المركزية  والأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يتابع تداعيات الحريق بشكل مباشر ولحظي، مؤكدا الدفع بعشرة سيارات إسعاف لموقع الحادث وجاري المتابعة.

وزارة الصحة الصحة إدارة التراخيص الطبية حريق مبنى التراخيص الطبية