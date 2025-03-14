إعلام روسي: مبعوث ترامب يغادر موسكو بعد محادثات استمرت لساعات

أفادت وسائل إعلام روسية بأن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر العاصمة الروسية موسكو، عقب محادثات استمرت لعدة ساعات مع المسؤولين الروس.

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتياحه إزاء الجولة الأولى من المحادثات التي أجراها الوفد الأميركي في موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية.

وخلال لقائه بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، في واشنطن أمس الخميس، أشار ترامب إلى تلقيه تقارير تفيد بأن المباحثات في روسيا تسير بشكل إيجابي.

وأكد ترامب أن المبعوث الأميركي الخاص، ستيفن ويتكوف، يجري في موسكو "مناقشات جادة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن موافقته المبدئية على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا، لكنه شدد على ضرورة التفاوض حول الشروط، مؤكدًا أن الاتفاق يجب أن يكون خطوة نحو تحقيق سلام دائم.