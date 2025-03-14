مسؤولة أوروبية: لا يمكن إبرام اتفاق خاص بأوكرانيا بدون مشاركتنا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنه لا يمكن إبرام اتفاق خاص بأوكرانيا بدون الاتحاد الأوروبي لأن أوراق بعض النقاط بيد أوروبا.

وأكدت مسؤولة أوروبية أن التنازل عن أي جزء من الأراضي الأوكرانية يعد "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه.

وأضافت المسؤولة، في تصريحات أدلت بها أمس الخميس، أنها ترى أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو قبول روسيا بالاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، ولكن وفقًا لشروط محددة.

كما أوضحت، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" على هامش قمة وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا، أن الولايات المتحدة أبلغت الدول الأعضاء بقلقها من احتمال قيام روسيا بمناورات تهدف إلى إطالة أمد الصراع من خلال تضليل الصورة، وهو ما تسعى واشنطن لتجنبه.