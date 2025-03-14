سهيل السقا لـ«البوابة نيوز»: المخيمات العشوائية أكبر التحديات الهندسية في إعادة إعمار قطاع غزة

قال نقيب المقاولين في قطاع غزة، المهندس سهيل السقا: "تعد المخيمات التي تعرضت لدمار شامل من أكثر المناطق تعقيدا من الناحية الهندسية؛ نظرا لبنائها العشوائى وافتقارها إلى التخطيط العمرانى الحديث وتحتاج هذه المناطق إلى إعادة إعمار تعتمد على تخطيط جديد يواكب المعايير الهندسية الحديثة، بدلا من إعادة بناء العشوائيات بنفس النمط القديم".

وأضاف نقيب المقاولين في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن التحدى الأكبر يكمن فى ضيق المساحات، وضعف البنية التحتية. لذا، يتطلب التعامل مع هذه المناطق بوضع رؤية شاملة لتحسين شبكات الطرق والمرافق العامة، وتوفير حلول إسكانية مستدامة تضمن بيئة معيشية أفضل للسكان.