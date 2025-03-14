بتكلفة 440 مليون درهم.. محافظ الجيزة يشارك في وضع حجر الأساس لمشروع «سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة»

شارك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في وضع حجر الأساس لمشروع “سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة”، الذي يطلقه صندوق أبوظبي للتنمية باستثمار 440 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 120 مليون دولار أمريكي)، وذلك في إطار دعم وتنشيط القطاع السياحي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة بين مصر والإمارات.

تم تنفيذ المشروع من خلال شراكة بين القطاعين الخاص الإماراتي والمصري، حيث يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بنسبة 84.28% من رأسماله عبر شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية، فيما تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 10.22%، وشركة الاستثمار السياحي لما وراء البحار 0.4%، وشركة مصر للفنادق 2.73%، والشركة المصرية للسياحة والفنادق 2.37%.

حضر حفل وضع حجر الأساس محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين المصري والإماراتي.

يجمع مشروع “سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة” بين التراث العريق والضيافة الفاخرة، حيث سيتم تشغيله من قبل مجموعة أكور العالمية لضمان تقديم خدمات راقية بمعايير عالمية.

ومن جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية:“يمثل مشروع ’سوفيتيل ليجند بيراميدز‘ خطوة استراتيجية لدعم قطاع السياحة في مصر، حيث يوفر تجربة فندقية راقية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة أكور، نهدف إلى الارتقاء بقطاع الضيافة ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.”

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية-الإماراتية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك في قطاع السياحة من شأنه أن يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويدعم الاقتصاد المحلي.

من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية من خلال الجمع بين الفخامة والعمق التاريخي، مما يساهم في جذب المزيد من السياح والمستثمرين، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تطوير قطاع الضيافة.