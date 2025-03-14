أمريكا.. اندلاع حريق في طائرة بمطار دنفر وإجلاء الركاب

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، باندلاع حريق مفاجئ على متن طائر في مطار دنفر الدولي وتم تنفيذ عملية إجلاء طارئة للركاب.

وفي يناير الماضي، اصطدمت طائرة ركاب بمروحية عسكرية فوق مطار رونالد ريجان بواشنطن، وأوضحت السلطات الأمريكية أن تعديل طاقم الطائرة لمسارها نحو المدرج كان السبب الرئيسي للحادث.

ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، فقد طلب مراقبو الحركة الجوية من الطيارين قبل دقائق من الهبوط تقييم إمكانية النزول على المدرج الأقصر رقم 33، وهو ما أكده الطاقم، ليتم منحهم الإذن بالهبوط على المدرج المذكور قبل وقوع الاصطدام.

وكانت الطائرة على متنها 64 شخصًا، ومروحية تابعة للجيش الأمريكي تحمل 3 جنود في نهر بوتوماك بعد اصطدامهما في الجو بالقرب من مطار "رونالد ريجان" بالعاصمة واشنطن.

وأكدت السلطات الأمريكية إنه تم العثور على جثث جميع الضحايا البالغ عددهم 67 والذين لقوا حتفهم في الكارثة، التي تعد أسوأ مأساة جوية تشهدها الولايات المتحدة منذ 2001.