سمية الخشاب لـ«البوابة نيوز»: «ريا وسكينة» أكتر مسلسل عمل ضجة في مشواري الفني

الجمعة 14/مارس/2025 - 03:01 ص

عبرت النجمة سمية الخشاب عن سعادتها؛ لقولها بأن الجمهور بدأ يقوم بالربط بين مسلسل أم 44 ومسلسل "ريا وسكينة"، التي قامت بتقديمه خلال السنوات الماضية وحقق نجاحًا ساحقًا وقتها.

وقالت «الخشاب» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه من الممكن أن يكون هذا التشابه بسبب الملابس التي ارتدتها في أم 44 والشكل وطريقة رسمة العين والنقاب لأنه عندما قدمت ريا وسكينه كنت أضع نفس المكياج الذي أضعه حاليًا في أم 44.

وأكملت: "أرى أن التشابه بشرة خير لي خاصة أن ريا وسكينة يعتبر وش السعد علي وحتى وقتنا الحالي استقبل عليه ردود أفعال كبيرة ويكون تريند حين عرضه سواء عبر القنوات التليفزيونية أو عبر المنصات الإلكترونية وليس هناك عمل قدمته عبر مشواري الفني حقق نجاح كبير مثل ريا وسكينة ويعد من أقرب الأعمال إلي قلبي".