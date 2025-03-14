خلال جولة ليلية مفاجئة.. محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بعدد من القطاعات الحيوية بالمحافظة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ليلية مفاجئة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بعدد من القطاعات الحيوية بأحياء الهرم والطالبية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

شملت جولة المحافظ تفقد شوارع فيصل، العريش، المريوطية، منطقة كعابيش، ومنشأة البكاري بحي الهرم.

وكلف المحافظ خلال جولته رئيس حي الهرم بتكثيف حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بمستوى النظافة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع التصدي لظاهرة "الفريزة" و"النباشين".

كما شدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمنطقة كعابيش، للتسهيل على قائدي المركبات والمارة، قائلًا: "من حق المواطنين أن يسيروا في شارع نظيف ومضيء".

وحرص المهندس عادل النجار خلال جولته على اصطحاب أحد المواطنين من قاطني منطقة منشأة البكاري، لبحث شكواه على أرض الواقع وتوجيه المختصين بحلها.

ووجّه المحافظ رئيس حي الطالبية بتكثيف حملات الإشغالات بشارع العريش على مدار اليوم وفتح الطريق أمام المارة لما يمثله الشارع من أهمية كأحد المحاور المرورية الرابطة بين شارعي الهرم وفيصل، مؤكدًا على ضرورة تواجد خدمات مرورية بالشارع لتيسير الحركة.

رافق المحافظ خلال جولته كلٌّ من: محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة،وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وحامد سلامة، رئيس حي الطالبية، ومحمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.