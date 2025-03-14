نائب الرئيس الأمريكي: توسيع ترامب للانتشار النووي في شرق أوروبا سيكون صادمًا لي

أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أنه لا يمكن التنبؤ بالمستقبل فيما يتعلق بالركود، لكنه يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي قوي.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، إنه إذا قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع دائرة امتلاك دول شرق أوروبا للأسلحة النووية سيكون الأمر بمثابة صدمة له.

وفي وقت سابق، وجه نائب الرئيس الأمريكي انتقادات حادة لأوروبا، مشيرًا إلى تراجع حرية التعبير فيها وذلك في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يركز فيه المؤتمر، الذي افتتحه الرئيس الألماني، على مناقشة تداعيات الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "ستكافح" من أجل "الدفاع" عن حرية التعبير، مضيفا "في واشنطن، هناك شريف جديد في المدينة".

رد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، على انتقادات نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، للديمقراطية وحرية التعبير في أوروبا، واصفًا إياها بـ"غير المقبولة".

وقال بيستوريوس: "إذا كنت قد فهمته بشكل صحيح، فهو يقارن الأوضاع في بعض مناطق أوروبا بتلك السائدة في أنظمة سلطوية... وهذا أمر غير مقبول".