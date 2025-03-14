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الجمعة 14 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا الخارجية الأمريكي والكندي يبحثان في لقاء بينهما التعريفة الجمركية والأزمة الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بنظيرته الكندية، ميلاني جولي، لبحث عدد من القضايا الثنائية والدولية.

ناقشا خلال الاجتماع مسألة التعريفات الجمركية التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها على السلع الكندية، بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران الأزمة الأوكرانية، وضرورة استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لمضاعفة التعريفات الجمركية على واردات الصلب والمعادن الكندية إلى 50%، بعد ساعات فقط من تهديده بفرضها.

وجاء هذا القرار عقب إعلان مقاطعة أونتاريو الكندية تعليق فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على الكهرباء المصدرة إلى بعض الولايات الشمالية الأمريكية، وذلك بعد تهديد ترامب بزيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على السلع الكندية.

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