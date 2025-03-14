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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعلام عبري: استنفار للجيش الإسرائيلي في غور الأردن للاشتباه في عملية تسلل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت قناة 14 الإسرائيلية، بأن عدد من الأشخاص حاولوا التسلل من منطقة غور الأردن إلى داخل إسرائيل. 

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق النار على عدد من المتسللين واعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه بعد تحديد هوية المتسللين، تم إلقاء القبض عليهم، وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على المشتبه بهم، وتم تحديد الإصابات. 

وجاء في البيان الكامل للجيش الإسرائيلي: "رصدت عمليات الرصد التابعة للجيش مؤخرًا عددًا من المشتبه بهم في الأراضي الإسرائيلية، عبروا الحدود. وبعد تحديد هويتهم، سارعت قوات الجيش  إلى الموقع واعتقلت المشتبه بهم. قبل إلقاء القبض عليهم، أطلقت القوات النار على المشتبه بهم، وتم تحديد الإصابات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية بأن ثمانية أشخاص تسللوا من الأردن إلى منطقة بيت شان، حيث تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي من قتل اثنين منهم وألقت القبض على الآخرين.

القناة 14 الإسرائيلية استنفار للجيش الإسرائيلي غور الأردن عملية تسلل