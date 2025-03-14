بباقة من أغاني نجوم الطرب.. آية عبد الله تُحيي حفل الليلة السابعة لـ«هل هلالك»

انطلقت فعاليات الليلة السابعة للنسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك"، الذي يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

الفنانة آية عبد الله

أحيت الفنانة آية عبد الله حفل الليلة السابعة لبرنامج هل هلالك 9، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وشدت بباقة من الأغانى الشهيرة لنجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، منها: "رمضان جانا، ألف ليلة وليلة، أنا بعشقك، مستنياك، كان ياما كان، عيون القلب، الأسامي، علي رمش عيونها، وحياتك يا حبيبي، بتناديني تاني ليه، اسمعوني".

وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى تحرص على مشاهدته كافة أعمار الأسرة المصرية، ومن المقرر أن يعرض الأوبريت حتى نهاية برنامج هل هلالك.

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عدد من الدويتهات الشهيرة وأغانى للأطفال، تفاعل معها جمهور المنصة.

ويقام ضمن برنامج فعاليات "هل هلالك" فى نسخته التاسعة، يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج، بهدف الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته.

وانطلاقا من وصول الثقافة والفن لكل الأسر المصرية، توجه وزارة الثقافة هذا العام دعوة عامة للجمهور، لمشاهدة فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" مجانا، ويستقبل مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الجمهور يوميا فى الثامنة مساء حتى يوم ٢١ مارس الجاري.