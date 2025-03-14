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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اعادة فتح طريق الكورنيش بالمنيا عقب إصلاح هبوط أرضي.. صور

إعادة فتح طريق الكورنيش
إعادة فتح طريق الكورنيش بالمنيا عقب الانتهاء من إصلاح هبوط
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أعلنت محافظة المنيا في بيان إعلامي إعادة فتح طريق كورنيش النيل بمدينة المنيا أمام حركة المرور، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إصلاح الطريق لكسر بالطبقة الإسفلتية، وهبوط أرضي أدى إلى ارتشاح كميات قليلة من المياه 

ووجه رئيس مركز ومدينة المنيا والجهات المختصة عقب وقوع الكسر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الكسر وإعادة تأهيل الطريق في أسرع وقت، حفاظًا على سلامة المارة والمركبات، وتفادي أي تأثيرات سلبية على البنية التحتية،

وتابع المحافظ من مركز السيطرة لحظة بلحظة أعمال الصيانة والإصلاح، حيث قامت الوحدة المحلية بسرعة إنهاء الأعمال إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها فى وقت قياسى.

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