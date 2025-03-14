زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي: سأصوت ضد الإغلاق الحكومي

أعلن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، عن معارضته لسياسة الإغلاق الحكومي، مشددًا على ضرورة استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية.

يوم الأربعاء الماضي، أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الحزب الجمهوري لا يمتلك الدعم الكافي لتمرير مشروع قانون التمويل المؤقت.

وفي منشور عبر منصة "أكس"، شدد شومر على أن تمويل الحكومة يجب أن يكون جهدًا مشتركًا بين الحزبين، إلا أن الجمهوريين اختاروا السير في مسار حزبي من خلال إعداد مشروع قرار التمويل المستمر دون إشراك الديمقراطيين في العملية التشريعية.

وأضاف أن هذا النهج أدى إلى افتقار الجمهوريين للأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ لتمرير القرار الذي تم اعتماده في مجلس النواب.