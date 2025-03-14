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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي: سأصوت ضد الإغلاق الحكومي

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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أعلن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، عن معارضته لسياسة الإغلاق الحكومي، مشددًا على ضرورة استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية. 

يوم الأربعاء الماضي، أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الحزب الجمهوري لا يمتلك الدعم الكافي لتمرير مشروع قانون التمويل المؤقت.

وفي منشور عبر منصة "أكس"، شدد شومر على أن تمويل الحكومة يجب أن يكون جهدًا مشتركًا بين الحزبين، إلا أن الجمهوريين اختاروا السير في مسار حزبي من خلال إعداد مشروع قرار التمويل المستمر دون إشراك الديمقراطيين في العملية التشريعية.

وأضاف أن هذا النهج أدى إلى افتقار الجمهوريين للأصوات اللازمة في مجلس الشيوخ لتمرير القرار الذي تم اعتماده في مجلس النواب.

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الأمريكي الإغلاق الحكومي