سمية الخشاب في حوارها لـ«البوابة نيوز»: «ريا وسكينة» أكتر مسلسل عمل ضجة في مشواري الفني.. مشاركتي في البطولة الجماعية بـ«أم 44» ميقللش من مكانتي ونجوميتي.. ومفيش أي خلاف مع ريم البارودي 

تطل النجمة سمية الخشاب عبر الشاشة الصغيرة لأول مرة بمسلسل خليجي من خلال "أم 44" لكي تخوض به السباق الرمضاني الحالي.

والتقت بها «البوابة نيوز» في حوار خاص؛ لنعرف منها تفاصيل مشاركتها في التجربة وكواليس عملها مع كافة النجوم من الدول العربية، ومشاريعها الفنية القادمة وأشياء أخرى فكان معها هذا الحوار:

* تشاركين في مسلسل أم 44 وهو بطولة جماعية فما الذي جذبك في هذا العمل لكي تخوضين به السباق الرمضاني الحالي؟

** ليس لدي أي مانع من تقديم بطولة جماعية مع الحفاظ على تاريخي ونجوميتي ولم يقلل مني ولا من قدري وأرى أن ليس هناك بطل أوحد فنجاح أي عمل يكون من بطولة جماعية من مجموعة فنانين ومؤلف ومخرج ومصورين وكل فرد ساهم في العمل سببًا في نجاح أي عمل وليس بشخص واحد فأي نجم مهما كان بطل أو حجم نجوميته يقدم عملًا لابد من أن يستعين بأبطال معه من كبار نجوم وشباب لأن المسلسل ليست بمفرده.

ولكي يضمن النجاح لابد من توافر كل العناصر وبالنسبة لي قد قدمت العديد من البطولات المشتركة وحققت نجاحًا ساحقًا مثل: الريس عمر حرب، حين ميسرة، خيانة مشروعة، ساعة ونصف وغيرهم، وأكثر ما جذبني لمسلسل أم 44 أنه مختلف وشيق وبه العديد من الحكايات المختلفة والممتعة وليس مكتوب لنجم واحد بل ينبغني مشاركة العديد من النجوم.

* ما الجديد الذي تقدمه سمية الخشاب في مسلسل "أم 44"؟

** أجسد دورا مختلفا ومتميزا تمامًا عن أي دور قدمته من قبل فهو كارثة بمعني الكلمة ولأول مرة أعمل مسلسل خليجي، وأشارك كوكبة من النجوم الخليجية وأنا المصرية الوحيدة في العمل وأجسد شخصية مهيتاب ومتزوجة من رجل خليجي وتعيش معه في السعودية وأنا الزوجة الأولى له أتحدث باللهجة المصرية ولديها أولاد وتعيش معها حماتها والشخصية مليئة بالأحداث والمفاجأت التي تعجب الجمهور.

وهي شخصية امرأة مصرية بخفة دمها وتتسم بالروح الجميلة بعلاقتها بزوجها وتتطرق إلى معاناتها مع حماتها وهذا الدور يكشف الوجه الآخر للست المصرية الأصيلة وكيف تقوم بطهي الطعام وتربية بناتها ومعامله من حولها وإعطاء النصائح لأصحابها.

فالشخصية تقدم كل الخطوط والتناقضات التي تعيشها الست المصرية وبها العديد من المفارقات فأقدم جرعة دسمة من التمثيل في هذا المسلسل من التراجيدي والكوميدي وهناك تحدي لي في أم 44 هو إنني أقدم دور سهل ممتنع ومركب وبصراحة شديدة السبب في ذلك هي العظيمة هبة مشاري فهي استطاعت إخراج ما بداخلي بأفضل صورة ممكنة وكل مشهد من مشاهدي يُدرس ويعد "مستر سين " لأنها مشاهد صعبة ومؤثرة ومحورية وأسأل الله النجاح.

* ما أصعب مشهد واجهك أثناء تصوير مسلسل أم 44؟

** مشاهدي كلها في هذا المسلسل تعتبر "مستر سين" وهناك العديد من المشاهد الصعبة والمؤثرة التي توجع قلوب المشاهدين وليس هناك مشهد واحد فقط.

* فكرة تعاونك ومشاركتك مع نجوم كثيرة بعدد كبير من الدول العربية، حدثينا عن التجربة؟

** هذه موضة ومنتشرة في سوق الخليج وأنا معروفة في هذا السوق ولي أسمي ولدي قاعدة جماهيرية كبيرة في الخليج ولا أنكر أن جمهور الخليج والوطن العربي كله والمصري ساهم في نجمويتي وأنا أحب الجمهوري الخليجي للغاية لدرجة إنني قمت بتقديم أغاني باللهجة الخليجية وحققت نجاحًا كبير وأنا أقدر هذا الشعب كثيرًا.

وعندما عرض علي مسلسل "أم 44" وجدتها فرصة جيدة وكنت أتمني تقديمه منذ زمن طويل حيث يجتمع فيه مجموعة من الفنانين من كل البلاد مصر والعراق سوريا لبنان الكويت الأمارات والسعودية وغيرهم وأجواء العمل في هذا العمل ممتعة للغاية تذكرني بكواليس مسلسل عائلة الحاج متولي وهذا من أهم عناصر نجاح أي عمل.

* هناك من يرى بأن هناك تشابه بين أم 44 ومسلسل "ريا وسكينة" الذي قدمتيه منذ سنوات ما تعليقك؟

** بالفعل سمعت هذا الكلام وأنا سعيدة للغاية أن الجمهور بدأ يقوم بالربط بين مسلسل أم 44 ومسلسلي "ريا وسكينة" الذي قمت بتقديمه خلال السنوات الماضية وحقق نجاحًا ساحقًا وقتذاك ومن الممكن أن يكون تشابه بسبب الملابس التي أرتديها في أم 44 والشكل وطريقة رسمة العين والنقاب لأن عندما قدمت ريا وسكينه كنت أضع نفس المكياج الذي أضعه حاليًا في أم 44.

وأرى أن التشابه بشرة خير لي خاصة أن ريا وسكينة يعتبر وش السعد علي وحتى وقتنا الحالي استقبل عليه ردود أفعال كبيرة ويكون تريند حين عرضه سواء عبر القنوات التليفزيونية أو عبر المنصات الإلكترونية وليس هناك عمل قدمته عبر مشواري الفني حقق نجاح كبير مثل ريا وسكينة ويعد من أقرب الأعمال إلي قلبي.

* هل انتهيت من تصوير باقي مشاهدك في المسلسل؟

** انتهيت من تصوير كل مشاهدي الأسبوع الماضي وجئت إلي مصر واستغرق التصوير نحو 3 أشهر متصلة، إذ بدأت تصوير المشاهد في شهر نوفمبر الماضي 2024 وأنا بعشق تراب بلدي مصر وعندما أبتعد عنها لمدة أسبوعين أظل أبكي مثل الأطفال وأريد أنا أعود.

فأنا مربوطة للغاية بهذه البلد التي لا مثيل لها فأنا مكثت في السعودية لمدة ثلاث شهور متواصلة بسبب التصوير ولأول مرة أشعر بأجواء جميلة وروحنيات عالية وأنا هناك ومسلسل أم 44 تجربة درامية جديدة لم أقدمها من قبل، كما أن العمل يتضمن توليفة من الكوميديا والأكشن في إطار درامي مُمتع وسوف يعجب الجمهور.

* كيف ترين المنافسة الدرامية في شهر رمضان الكريم هذا العام؟

** لم أقلق قط من المنافسة ولا تشغلني فكل فنان يعمل مجهود كبير لكي يجد النتيجة الذي يتمناها وأري أن هذا العام به منافسة شريفة والشاشة الصغيرة يغزوها العديد من كبار النجوم وكل نجم له جمهوره ومتابعيه وطعم مختلف وأنا بطبعي أتمني الخير لكل زملائي وأحب النجاح للجميع وربنا يفرح قلوب الجميع وبالنسبة لي أنا أنافس نفسي وسوف أتابع مسلسلي فأنا منحازة للغاية له وعنصرية اتجاه.

* كان لك تجربة في الغناء باللهجة الخليجية فهل سوف تكررين التجربة؟

** بالطبع هناك مشاريع عن أغاني خليجية قادمة لأن جمهوري ومتابعين خلال الفترة الماضية يضعون اللوم علي وإنني مقصره في الأغاني وأتمنى تقديم عمل غنائي استعراضي ضخم وأقدم مسرح وأرى حتى هذه اللحظة أن سمية الخشاب لم تٌكتشف بعد وهناك العديد من الأحلام سوف أقوم بتحقيقها خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالي.

* هل انتهيت من تصوير مشاهدك في فيلم "التاروت "؟

** "لم انته من تصوير مشاهدي ومتبقي لي يوما واحدًا ثم الشركة المنتجة سوف تحدد توقيت عرض الفيلم وتدور قصة الفيلم في إطار تشويقي حول فتاة تدعي "نيرة" تقوم بتجسيدها النجمة سمية الخشاب تقرأ التاروت وتهتم بالفلك والعلوم الأرقام.

وتتعرض لمشكلة وهي صغيرة وتؤثر علي حياتها وعلي زواجها،ويتطرق الفيلم لأكثر من قضية وسوف يكون مفاجأة للجمهور بطولة سمية الخشاب رانيا يوسف، رانيا يوسف، مي سليم، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، وعلاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

* حدثينا عن كواليس الصلح التي تم بينك وبين الفنانة ريم البارودي؟

هذا الصلح ليس جديد فقد تحدثنا سويًا منذ سنوات خلال مسلسل " الحلال " الذي قدمته خلال السنوات الماضية فأثناء التصوير الماكيير الخاص بي وبها واحد فقال لي أن ريم البارودي معي علي الهاتف وتريد أن تقول لي كل سنة وأنا طيبة وباركت لي على المسلسل حينها وعفا الله عما سلف واستقبلتها بكل ترحاب وهي من حين لآخر تتصل بي وأنا أيضًا أتصل بها فأنا وهي "زي السمن على العسل".

* ماذا عن ذكرياتك وطقوسك في شهر رمضان الكريم؟

** أهم ذكرياتي هي الفانوس وبالطبع شهر رمضان الكريم ليس له طعم دون أمي فهي التي كانت تشتري لي فانوس رمضان كل عام الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة وعادةً أصلي في البيت وقراءة القرآن الكريم وتحضير الفطار ومتابعة المسلسلات بعد الفطار.

ومن طقوس في هذا الشهر الكريم، أقوم بطهي الطعام بنفسي للكل اللذين أحبهم فهذا له إحساس مختلف وأنا أحب الطبخ للغاية وطبق الفول يكون أساسي على مائدة السحور وأرى أن رمضان زمان والآن له مذاق مختلف وكل أيام ربنا جميلة لكن زمان كانت الشوارع تتزين والناس تفطر مع بعض أما الأن أصبح الجميع مشغول بحياته.