دوري المؤتمر الأوروبي.. تشيلسي يكرر فوزه على كوبنهاجن ويبلغ ربع النهائي

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

شهدت المباراة سيطرة من جانب تشيلسي، ونجح الفريق اللندني في تسجيل هدف الفوز واللقاء الوحيد في الدقيقة 55 عن طريق كيرنان ديوسبري هال.

مباراة تشيلسي ضد كوبنهاجن

وجاء الهدف بعد مجهود فردي رائع من ديوسبري هال، الذي راوغ دفاع كوبنهاجن وسدد كرة قوية في الشباك.

وحاول كوبنهاجن تعديل النتيجة، لكن محاولاته باءت بالفشل أمام دفاع تشيلسي المنظم، ليكرر البلوز فوزه على الفريق الدنماركي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث انتصر في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ليصبح مجموع المباراتين 3-1.

بذلك، تأهل تشيلسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على حساب كوبنهاجن، لينتظر الفائز من مواجهة ليجا وارسو البولندي ضد مولده النرويجي في دور الثمانية.