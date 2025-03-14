سمية الخشاب: أنافس نفسي وأنا عنصرية أمام «أم 44»

قالت النجمة سمية الخشاب، أن المنافسة الدرامية في شهر رمضان الكريم هذا العام تشهد مباراة قوية للغاية، حيث تشارك فيها كوكبة من النجوم الكبار والشباب.

وأضافت «الخشاب» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: "وبالنسبة لي لم أقلق قط من المنافسة ولا تشغلني فكل فنان يقوم بمجهود كبير لكي يجد النتيجة التي تمناها".

وتابعت: "وأرى أن هذا العام به منافسة شريفة والشاشة الصغيرة يغزوها العديد من كبار النجوم وكل نجم له جمهوره ومتابعيه وطعم مختلف، وأنا بطبعي أتمنى الخير لكل زملائي وأحب النجاح للجميع وربنا يفرح قلوب الجميع، وبالنسبة لي أنا أنافس نفسي وسوف أتابع مسلسلي فأنا منحازة للغاية له وعنصرية اتجاهه".