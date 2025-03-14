"CNN": تكليف البنتاجون بوضع خيارات عسكرية لتأمين وصول الولايات المتحدة إلى قناة بنما

أفادت شبكة "CNN" بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تلقت توجيهات بإعداد خيارات عسكرية لضمان وصول الولايات المتحدة إلى قناة بنما.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه أمام الكونجرس أن الولايات المتحدة بدأت عملية استعادة قناة بنما، وذلك عقب إبرام اتفاق مبدئي بين شركة مقرها هونج كونج وكونسورتيوم أمريكي بقيادة "بلاك روك" لشراء ميناءين استراتيجيين على طرفي القناة.

وأكد ترامب، في أول خطاب له أمام الكونجرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع، أن إدارته تعمل على تعزيز الأمن القومي الأميركي، مشددًا على أن استعادة القناة قد بدأت بالفعل.

وجاء هذا الإعلان بعدما أعلنت شركة "هاتشيسون" في هونج كونج أنها وافقت مبدئيًا على بيع الميناءين إلى الكونسورتيوم الأمريكي، وهي خطوة تأتي في أعقاب تهديدات وجهها ترامب بشأن مستقبل القناة وأهميتها الاستراتيجية للولايات المتحدة.