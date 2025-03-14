«ضيّعوا مصدر رزقي».. التفاصيل الكاملة لمشاجرة الفردوس بـ6 أكتوبر

أثارت واقعة مشاجرة سائق مدرسة الأطفال بمنطقة الفردوس بأكتوبر جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، وتصدرت واقعة مشاجرة سائق الفردوس منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

وكانت قد أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط الطرفين، وتساءل الكثيرون عما حدث عقب ذلك بعد خضوع الطرفين للتحقيق، وماهي قرارات النيابة في الواقعة.

وبدورها استكملت «البوابة نيوز» تغطيتها الإعلامية حول الواقعة، بعدما باشرت نيابة أول وثالث أكتوبر التحقيق في المشاجرة.

وخلال التحقيقات التي أجرتها نيابة ثالث أكتوبر؛ روى المجني عليه وهو سائق سيارة مدارس أطفال ويدعى "إسماعيل" كواليس ما تعرض له خلال ٨ ساعات تحقيقات أجرتها النيابة العامة.

تفاصيل مشاجرة سائق الفردوس

وقال السائق المجني عليه فى مشاجرة مدينة الفردوس: إنه كان يسير صباحًا في طريقه الطبيعي متوجها للمدرسة لنقل الطلبة "وبصحبته التلاميذ الأطفال والميس الخاصة بهم" فاصطدمت به سيارة تقودها سيدة من الأمام ونزلت من السيارة تشاجرت معه، وبعدها قامت بالإتصال بزوجها وأولادها.

سحل سائق الفردوس وتكسير سيارته

وأضاف المجني عليه ضحية مشاجرة مدينة الفردوس، إن زوج السيدة وابنيها قاموا بسحله والتعدي عليه بالضرب وسط الشارع؛ ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه ثم فوجئ بزوج السيدة يهشم سيارته تمامًا ويحطم زجاجها مرددا: "خربوا بيتي العربية دي مصدر رزقي ضيعوها".

قرارات النيابة في الواقعة

وانتهت التحقيقات بإخلاء سبيل المجني عليه وحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل زوجته.

وقررت النيابة العامة بأكتوبر استدعاء عدد من شهود العيان على المشاجرة ومصوري مقاطع الفيديو التي رصدت الواقعة وتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت النيابة مقاطع الفيديو المتداولة ورصدت الواقعة لفحصها.

وعلى مدار قرابة ٨ ساعات استمعت النيابة لأقوال طرفي الواقعة وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما قررت النيابة عرض سائق سيارة المدارس على الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات بعدما اتهم الطرف الآخر بضربه وإصابته.

كما قررت النيابة التحفظ على السيارتين محل الواقعة لعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات.

التعدي على سائق وتحطيم سيارته في منطقة الفردوس

وانتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو وثقته كاميرات الأهالي يوضح وقوع مشاجرة سائق وآخرين، وذلك في منطقة الفردوس في مدينة أكتوبر.

وأفادت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالنسبة لمقطعى فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكى، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

الأمن يكشف ملابسات الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكى" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذى قام بالتعدى على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

تم ضبط طرفي المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولى التحقيق.