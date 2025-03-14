توتنهام يرد اعتباره أمام ألكمار في الدوري الأوروبي

تمكن فريق توتنهام الإنجليزي من الفوز على ضيفه ألكمار الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

أنهى توتنهام الشوط الأول من مباراته ضد ألكمار، متقدمًا بهدف للا شيء، بعد محاولات عديدة واستحواذ على الكرة.

مباراة توتنهام ضد ألكمار

سجل ويلسون أودوبير الهدف الأول في الدقيقة 26، ليمنح توتنهام التقدم، قبل أن يأتي جيمس ماديسون في الشوط الثاني ويضيف هدف السبيرز الثاني في الدقيقة 48.

وقلص بير كوبمينرز الفارق لفريق ألكمار بتسجيله هدف في الدقيقة 63، ثم اختتم ويلسون أودوبير الثلاثية في الدقيقة 74 لصالح توتنهام.

بهذا الفوز، رد توتنهام اعتباره أمام ألكمار، بعدما الخسارة منه في مباراة ذهاب دور الستة عشر في الدوري الأوروبي بهدف للا شيء.

وبذلك، تأهل توتنهام إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 3-2.