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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سمية الخشاب تكشف لـ«البوابة نيوز» كواليس صلحها مع ريم البارودي

سمية الخشاب وريم
سمية الخشاب وريم البارودي
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كشفت النجمة سمية الخشاب عن كواليس الصلح الذي تم بينها وبين الفنانة ريم البارودي. 

وأوضحت «الخشاب» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: تم الصلح بيني وبين الفنانة ريم البارودي منذ سنوات. 

وأكدت هذا الصلح ليس جديدا فقد تحدثنا سويًا منذ سنوات خلال مسلسل "الحلال" الذي قدمته خلال السنوات الماضية، قائلة: "أثناء التصوير الماكير الخاص بي وبها واحد فقال لي أن ريم البارودي معي علي الهاتف وتريد أن تقول لي كل سنة وأنا طيبة وباركت لي علي المسلسل".

وأشارت وقتذاك "وعفا الله عما سلف واستقبلتها بكل ترحاب وهي من حين لآخر تتصل بي وأنا أيضًا  أتصل بها فأنا وهي "زي السمن على العسل".

كواليس الصلح ريم البارودي سمية الخشاب البوابة نيوز