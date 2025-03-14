الكرملين: بوتين يجري اتصالًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبدى استعداده للمساهمة في تطبيع العلاقات الأمريكية - الروسية.

وأضاف الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديميربوتين ومحمد بن سلمان يؤكدان على أهمية التعاون ضمن إطار أوبك بلس.

وأشاد الرئيس الروسي بجهود الوساطة السعودية التي هيأت الظروف للمحادثات مع واشنطن، كما أشاد بجهود الرياض لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وتابع، أن الرئيس الروسي وولي العهد السعودي أكدا الحفاظ على توازن العرض والطلب لصالح منتجي ومستهلكي المواد الخام. وأكدا أهمية اتفاقية أوبك بلس الفريدة في ضمان استقرار سوق النفط العالمية.