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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سمية الخشاب لـ«البوابة نيوز»: شهر رمضان ملهوش طعم من غير أمي وأفتقد فانوسها

النجمة سمية الخشاب
النجمة سمية الخشاب
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 كشفت النجمة سمية الخشاب عن ذكرياتها وطقوسها في شهر رمضان الكريم.

وقالت الخشاب في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: "أهم ذكرياتي هي الفانوس  وبالطبع شهر رمضان الكريم ليس له طعم دون أمي فهي التي كانت تشتري لي فانوس رمضان كل عام الله يرحمها ويجعل مثواه الجنة".

وتابعت: "عادةً أصلي في البيت واقرأ القرآن الكريم وتحضير الفطار وأتابع المسلسلات بعد الفطار".

ونوهت أيضا عن طقوسها في هذا الشهر الكريم، قائلة: "أقوم بطهي الطعام بنفسي للكل اللذين أحبهم فهذا له إحساس مختلف، وأنا أحب الطبخ للغاية وطبق الفول يكون أساسي على مائدة السحور، وأري أن رمضان زمان والأن له مذاق مختلف وكل أيام ربنا جميلة لكن زمان كانت الشوارع تتزين والناس تفطر مع بعض أما الأن أصبح الجميع مشغول بحياته".

طقوس شهر رمضان سمية الخشاب البوابة نيوز الفنانة سمية الخشاب