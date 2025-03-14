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الجمعة 14 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يكتسح ريال سوسيداد ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد
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حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الخميس، فوزًا عريضًا على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

بدأت مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد بإثارة مبكرة، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الضيوف في الدقيقة العاشرة، سجلها ميكيل أويارزابال بنجاح.

مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد

ولم يتأخر رد مانشستر يونايتد، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للشياطين الحمر في الدقيقة 16، سجلها برونو فيرنانديز ليتعادل الفريقان في الشوط الأول 1-1.

وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 50، سجلها برونو فيرنانديز ليضع فريقه في المقدمة.

وواصل برونو فيرنانديز تألقه، وسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 87، ليحرز "هاتريك" تاريخي.

وقبل نهاية مباراة مان يونايتد ضد سوسيداد بلحظات، سجل ديوجو دالوت الهدف الرابع لفريق مانشستر يونايتد وتحديدًا في الدقيقة 90+1.

بهذا الفوز، تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بعدما فاز على ريال سوسيداد بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل 1-1.

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