حريق ضخم يلتهم 5 آلاف كتكوت بمزرعة دواجن في الفيوم

التهم حريق ضخم بمزرعة دواجن بعزبة خفاجة بدائرة مركز الفيوم عددا كبيرا من الكتاكيت، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة غاز تستخدم للتدفئة، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى أخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم بوقوع حريق هائل بمزرعة دواجن بعزبة خفاجة التابعة لقرية سيلا دائرة مركز الفيوم، وعلى الفور كلف قوات الحماية المدنية بالانتقال لمحل الواقعة والسيطرة على الحريق، قبل امتداده للعمران.

وعلى الفور كلف اللواء محمد العربي مدير البحث الجنائي بالدفع بـ9 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الذي شب داخل مزرعة دواجن تبين أنها ملك شخص يدعى "محمد أحمد عبد الفتاح موسي"، 29 عاما، ومقيم بعزبة ابو السعود بمركز الفيوم.

وتبين من التحريات الأولية للرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، في الدائرة الكهربائية للمزرعه، مما أدي إلى انفجار أسطوانات الغاز نتيجة اشتعال النيران.

كما التهمت النيران محتويات المزرعة بالكامل ونفوق حوالي 5000 كتكوت، بسبب انتشار النيران نتيجة إنفجار عدد من اسطوانات الغاز صغيرة الحجم، بالإضافة إلى أن المزرعه مقامه وسط الأراضي الزراعية، على مساحة 5 قراريط، ولم يشعر الأهالي بالنيران إلا بعد تصاعدها، لبعد المسافة بينها وبين المنازل، وتم الانتقال فور البلاغ والسيطرة على النيران قبل امتدادها للأراضي المجاورة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1431 إداري مركز الفيوم لسنة 2025، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.