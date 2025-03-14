ads
الجمعة 14 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: بحثت مع رئيس بيلاروسيا قضايا الأمن والدفاع

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه بحث مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قضايا الأمن والدفاع، وتشكيل مجلس دفاعي مشترك.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تشكل 60% من حجم التجارة مع بيلاروسيا، كما أنها تعمل على تعزيز التعاون مع بيلاروسيا في قطاع الطاقة. 

وأوضح، اتفاقية ضمان الأمن بين روسيا وبيلاروسيا دخلت حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن موسكو تقدم النفط والغاز لبيلاروسيا بأسعار رمزية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك مع بيلاروسيا في مجالات الذكاء الاصطناعي. 

وأكد الرئيس الروسي، أن الحدود الغربية لدولة الاتحاد محمية ومغطاة بشكل موثوق، مضيفًا: مستمرون في جميع برامجنا المرتبطة بسيادتنا التكنولوجية.

بوتين رئيس بيلاروسيا قضايا الأمن والدفاع