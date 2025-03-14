بوتين: بحثت مع رئيس بيلاروسيا قضايا الأمن والدفاع

الجمعة 14/مارس/2025 - 12:17 ص

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه بحث مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قضايا الأمن والدفاع، وتشكيل مجلس دفاعي مشترك.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تشكل 60% من حجم التجارة مع بيلاروسيا، كما أنها تعمل على تعزيز التعاون مع بيلاروسيا في قطاع الطاقة.

وأوضح، اتفاقية ضمان الأمن بين روسيا وبيلاروسيا دخلت حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن موسكو تقدم النفط والغاز لبيلاروسيا بأسعار رمزية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك مع بيلاروسيا في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الرئيس الروسي، أن الحدود الغربية لدولة الاتحاد محمية ومغطاة بشكل موثوق، مضيفًا: مستمرون في جميع برامجنا المرتبطة بسيادتنا التكنولوجية.