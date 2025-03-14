سمية الخشاب لـ«البوابة نيوز»: مشاركتي في البطولات الجماعية مبيقللش من قدري ولا من نجوميتي

قالت النجمة سمية الخشاب، "ليس لدي أي مانع من تقديم بطولة جماعية مع الحفاظ علي تاريخي ونجوميتي".

وأضافت الخشاب في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: "أري أن ذلك لم يقلل مني ولا من قدري وليس هناك بطل أوحد فنجاح أي عمل يكون من بطولة جماعية من مجموعة فنانين ومؤلف ومخرج ومصورين وكل فرد ساهم في العمل سببًا في نجاح أي عمل وليس بشخص واحد وتابعت فأي نجم مهما كان بطل أو حجم نجوميته يقدم عملًا لابد من أن يستعين بأبطال معه من كبار نجوم وشباب لأن المسلسل ليست بمفرده".

وأكملت: "لكي يضمن النجاح لابد من توافر كل العناصر وبالنسبة لي قد قدمت العديد من البطولات المشتركة وحققت نجاحًا ساحقًا مثل: الريس عمر حرب حين ميسرة خيانة مشروعة ساعة ونصف وغيرهم وأكثر ما جذبني لمسلسل أم 44 أنه مختلف وشيق وبه العديد من الحكايات المختلفة والممتعة وليس مكتوب لنجم واحد بل ينبغي مشاركة العديد من النجوم".