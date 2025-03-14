الدوري السعودي.. اتحاد جدة يخطف فوزًا مثيرًا من الرياض في الثواني الأخيرة

حقق فريق اتحاد جدة فوزًا صعبًا على ضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت مباراة اتحاد جدة ضد الرياض سيطرة من العميد منذ البداية، إذ سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدفًا مبكرًا، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

مباراة اتحاد جدة ضد الرياض

وتعرض اتحاد جدة لضربة موجعة بإصابة الثنائي ستيفن بيرجوين وحسام عوار في الشوط الأول، قبل أن ينجح موسى ديابي في تسجيل هدف التقدم للنمور في الدقيقة 55، ثم سجل إبراهيم بايش هدفًا صاروخيًا لفريق الرياض في الدقيقة 81، ليعادل النتيجة.

وأضاف الحكم 12 دقيقة وقتًا بدل الضائع، ثم احتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل لفريق الاتحاد في الدقيقة 90+11، بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود لمسة يد على مدافع الرياض، سجلها صالح الشهري بنجاح، ليمنح اتحاد جدة فوزًا قاتلًا في الثواني الأخيرة.

بتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 61 نقطة، معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما توقف رصيد الرياض عند 33 نقطة في المركز التاسع.