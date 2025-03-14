سمية الخشاب: تشابه أم 44 بريا وسكينة بشرة خير.. ودوري في المسلسل كارثة

قالت النجمة سمية الخشاب أن هناك تشابه بين مسلسل أم 44 ومسلسل "ريا وسكينه" الذي قدمته منذ سنوات

وأضافت الخشاب في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : إنني سعيدة للغاية أن الجمهور بدأ يقوم بالربط بين مسلسل أم 44 ومسلسلي "ريا وسكينه" الذي قمت بتقديمه خلال السنوات الماضية وحقق نجاحاً ساحقاً وقتذاك،

وتابعت: من الممكن أن يكون هناك تشابه بسبب الملابس التي أرتديها في أم 44 والشكل وطريقة رسمة العين والنقاب لأني عندما قدمت ريا وسكينه كنت أضع نفس المكياج الذي أضعه حالياً في أم 44 .

وأشارت الى أن التشابه بشرة خير لي خاصة أن ريا وسكينه يعتبر وش السعد علي وحتي الان استقبل عليه ردود أفعال كبيرة ويكون تريند حين عرضه سواء عبر القنوات التليفزيونية أو عبر المنصات الإلكترونية وليس هناك عمل قدمته عبر مشواري الفني حقق نجاح كبير مثل ريا وسكينه ويعد من أقرب الأعمال إلي قلبي.