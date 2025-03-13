سيد الناس.. ريم مصطفى تواجه عمرو سعد بحبه القديم وتتحدى إلهام شاهين

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "سيد الناس"، مواجهة قوية بين أمنة التي تجسد شخصيتها النجمة ريم مصطفى، وزوجها الجارحي أبو العباس ويلعب دوره النجم عمرو سعد، بعدما اشتكت أمنة لزوجها من طريق معاملة اعتماد الهواري "إلهام وشاهين" التي عايرتها بأن زوجها لا يحبها وانه لم بحب احداً في حياته سوى فتحية "انجي المقدم" التي أوهم الجارحي بأنه قتلها من 20 سنة.

وقررت أمنة قطع الشك الذى يلازمها طوال السنوات الماضية بأن فتحيه مازالت على قيد الحياة، باليقين وتسأل زوجها هل فتحية حية؟ ليرد عليها بأنه قتلها منذ 20 سنة، وتواجه أمنة، الجارحي أيضاً بأنه كان يذكر اسم فتحية أكثر من مرة وهو نائم، ليؤكد لها أن ذلك بسبب سؤاله عليها طوال الوقت، لتطلب آمنة منه أن يحبها مثلما أحب فتحية ليرد عليها بأنه يحبها ولم يحب أحداً بقدر ما يحبها.

تألقت ريم مصطفى خلال مشهد المواجهة مع عمرو سعد، والذى قدمته بآداء مليئاً بالمشاعر والأحساسيس، ما بين الزوجة المحبة لزوجها في نفس الوقت تشك دائماً أن تفكيره مع أخرى، وهو ما جعل المشهد محل حديث رواد السوشيال ميديا والذين أشادوا بآداء ريم مصطفى الهادىء والمتزن وقدرتها على تقديم الشخصية الشعبية من اتجاه مختلف عن السائد في الدراما التليفزيونية.

شهدت الحلقات الماضية من مسلسل سيد الناس" بدء الصدام بين آمنة (ريم مصطفى) واعتماد الهواري (الهام شاهين) في ظل الكره الكبير من جانب اعتماد للجارحي وأفراد عائلته بالكامل، إلا أن دائما ما تتصدى لها وتدافع عن نفسها وكذلك زوجها وابنائها أمام مكائد اعتماد الهواري آخرها، عندما حاولت اعتماد الإيقاع بين الجارحي وأخيه مجدي عن طريق اخبار الأخير بأن ابنته كانت في غرفة ابن الجارحي وكانت تحتضنه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.