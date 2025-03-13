وزارة الرياضة ترعى إنجاز أشرف كابونجا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية

في خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية، رعت وزارة الشباب والرياضة، المحاولة الناجحة للبطل المصري أشرف كابونجا، الذي سجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تمكنه من سحب قطار يزن أكثر من 279 طنًا بمحطة شرق رمسيس.



جرت المحاولة اليوم الخميس وأشرفت عليها الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ، بحضور محكمين دوليين من موسوعة جينيس، الذين راقبوا الأداء وأكدوا نجاح كابونجا في تحقيق الرقم القياسي الجديد. وبمجرد إعلان النتيجة، تم تسجيل الإنجاز رسميًا في الموسوعة، ليكون إضافة مشرفة لمصر في مجال الرياضات الاستثنائية.



يأتي هذا الحدث في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لدعم الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف المجالات، وتحفيزهم على تحقيق إنجازات عالمية تعكس قدرات وإمكانات الشباب المصري.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإنجاز كابونجا، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم والمساندة لكل الرياضيين المتميزين الذين يسعون إلى تحقيق أرقام قياسية عالمية.



من جانبه، عبر البطل أشرف كابونجا عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يهديه إلى مصر وشعبها، وأنه يسعى لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية العالمية لرفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية. كما وجه شكره لوزارة الشباب والرياضة على دعمها المستمر، مما ساعده في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.



يُعد هذا الإنجاز دليلًا على أن الرياضيين المصريين قادرون على تحقيق المستحيل، وأن مصر تمتلك مواهب استثنائية تستطيع المنافسة عالميًا. وتواصل وزارة الشباب والرياضة جهودها في دعم الرياضات الفردية والجماعية، لتظل مصر في صدارة المشهد الرياضي العالمي.