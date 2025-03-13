دراما رمضان.. دينا فؤاد تتصدى لسهر الصايغ في الحلقة 13 من "حكيم باشا"

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل "حكيم باشا" تطورًا كبيرًا في الأحداث، حيث تصدت دينا فؤاد، التي تجسد شخصية "غزل"، للضغوطات التي تمارسها برنسة، التي تجسدها سهر الصايغ، لتثبت قوتها واصرارها على تنفيذ أوامر حكيم باشا.

خلال الحلقة، واجهت "غزل" برنسة بجرأة، ورفضت الرضوخ لأوامرها أو التراجع أمام مضايقاتها، حيث كانت برنسة تتعمد إهانة غزل وزوجات حكيم باشا، في محاولة منها للهيمنة على القصر، هذا الموقف لم يكن متوقعًا من "غزل".

ومع تصاعد التوتر بين الشخصيتين، توعدت برنسة غزل بمزيد من المضايقات، مما يُنذر بزيادة حدّة الصراع بينهما حيث يبدو أن الأحداث ستأخذ منحنى أكثر تشويقًا في الحلقات القادمة، خاصة مع تصاعد الصراع بين "غزل" و"برنسة"، بينما أثنى حكيم باشا على شجاعة "غزل"، مشيدًا بها، مؤكدًا أنه يرغب أن تكون هى سيدة القصر.

مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.