جرعة يومية من القيم الإنسانية.. مصطفى شعبان يشيد ببرنامج قطايف

أشاد الفنان مصطفى شعبان ببرنامج "قطايف" الذي يقدمه الفنان سامح حسين على السوشيال ميديا والذي حظي إشادات كبيرة من الجمهور.

ونشر الفنان مصطفى شعبان منشورًا عبر حسابه بموقع "فيس بوك" وعلق قائلًا: “برنامج قطايف للفنان والصديق الغالي سامح حسين عمل يستحق المتابعة والإشادة، برنامج يخطف العين والقلب من أول ثانية بلغته السلاسة وأدائه الهادئ وكلماته القوية والمعبرة”.

وتابع مصطفى شعبان: “البرنامج عبارة عن جرعة يومية من القيم الإنسانية والرسائل الهادفة التي تصلح لكل أفراد الأسرة والحقيقة أن كل ذلك ليس غريبًا على فنان عظيم مثل سامح حسين”.

واختتم منشوره قائلًا: “لذلك أدعو جميع اصدقائي ومتابعيني لمشاهدة هذا البرنامج المميز والاستفادة من رسائله القيمة”.

في هذا السياق، يقدم الفنان سامح حسين خلال محتواه مجموعة من النصائح وذلك من خبرته الحياتية وهي نصائح موجهة لجميع الأعمار.