دراما أعمال الأجزاء في الموسم الرمضاني 2025.. هشام ماجد يستثمر النجاح.. وأعمال على نفس الوتيرة والعتاولة يتراجع

تتنافس العديد من الأعمال الفنية الدرامية خلال الموسم الرمضاني، في الموسم الأكثر زخماً فنياً على مدار العام، والذي ينتظره الجمهور بشغف كبير، وهناك بعض الأعمال التي حققت نجاحاً على مدار السنوات الماضية، والتي يلجأ صناعها إما إلى محاولة استثمار حالة النجاح، أو إلى احتياج فني حقيقي لجزء جديد للعمل، وما بين الفكرتين.

تقع الكثير من الأعمال في دائرة الخسارة، بسبب عدم قبول الجمهور لمستوى أقل من الجزء السابق، وبعض الأعمال تنجح في استثمار النجاح، وتقدم حالة فنية وخطوطا درامية جديدة، وفريق آخر يستمر بنفس مستوى الأجزاء السابقة.

"أشغال شقة جداً" يستثمر النجاح

بعد نجاح كبير للموسم الأول من المسلسل الكوميدي "أشغال شقة"، وحالة التفاعل الكبير من قبل الجمهور المصري والعربي، والتي استطاع بسببها يحجز مكانه وسط الأعمال الكوميدية المنتظرة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

ونجح المسلسل في تقديم نفسه بشكل كبير وفرض وجوده، بعد الحلقات الأولى من العمل، بل وأثبت أنه ينافس الجزء الأول وسط حالة من التناغم الفني بين أبطال العمل، ويقدم المسلسل تفاصيل الحياة الاجتماعية الزوجية بطرح كوميدي، من خلال المواقف الكوميدية التي تشابه حياتنا، ويطرحها بشكل مبسط وكوميدي دون ابتزال.

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، انتصار، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج خالد دياب.

"العتاولة" يخسر الرهان

ومن نوعية الدراما الشعبية، حقق مسلسل "العتاولة" نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني الماضي في الجزء الأول من العمل، إلى جانب الجانب الكوميدي الذي ظهر بشكل كبير خلال أحداث المسلسل.

ولكن مع بداية حلقات العمل في الجزء الثاني، ومع تغيير كاتب الجزء الأول من المسلسل والذي رفض فكرة أن يكون هناك جزء ثان للعمل، ظهر المسلسل هش درامياً دون بناء فني صلب، مع الكثير من الإفيهات المبتذلة والمواقف المركبة واحد جانب الآخر، وكأنها مشاهد منفصلة عن بعضها، والحوار يصاحبه بعض الإيحاءات التي فتحت أبواب الانتقاد على العمل منذ الحلقات الأولى.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، زينب العبد، زينة، والإخراج أحمد خالد موسى.

"كامل العدد 3" على نفس الوتيرة

حقق مسلسل "كامل العدد" نجاحا كبيرا خلال الجزء الاول والثاني، واستطاعت ثنائية الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، من تحقيق تفاهم وكيميا فنية بشكل كبير مع الجمهور، وظهرت من خلال ردود الفعل عن المسلسل في الجزء الأول والثاني.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، صدقي صخر، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، أحمد كمال، تأليف رنا أبو الريش والإخراج خالد الخلفاوي.

"المداح 5" جمهور من نوع خاص

نجح مسلسل "المداح" فى تكوين شعبية كبيرة على مدار 4 مواسم عرض في دراما رمضان، وذلك بتقديم نوعية رغم أنها مغامرة أن تعرض أعمال تنتمي للرعب والعالم السفلي، إلا أنها لاقت قبولاً مع الجمهور.

كما نجح المسلسل فى أن يستمر عرضه ونجاحه على مدار أربعة أعوام متتالية، ومازال ينافس حتى الآن بنفس الجمهور الذي يتابع وبنفس درجة النجاح إلى حد كبير مع عرض عدد من حلقات الجزء الخامس خلال الموسم الحالي.

المسلسل بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، مي سليم، حمزة العيلي، تامر شلتوت، حنان سليمان، والإخراج أحمد سمير فرج.

"جودر 2" طابع مختلف

وفي تحد جديد من طبيعة الأعمال التي تنتمي للأعمال القصصية التاريخية، ينافس مسلسل جودر بالجزء الثاني خلال الموسم الحالي لدراما رمضان، وسط ندرة لتلك الأعمال خلال السنوات الأخيرة من المواسم الرمضانية.

وقدم المسلسل في الجزء الأول معالجة بنمط جديد لقصص ألف ليله وليله، والتي لها أثر نفسي في وجدان الجمهور المصري والعربي، وباع كبير في التاريخ الدرامي والتراثي، وقدمت الكثير من الأعمال الخاصة بهذا الإرث الفني الكبير، وذلك على مدار السنوات الماضية.

وحقق منها النجاح، ومنها من لم ينجح، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً لأسرة المسلسل، في تقديم جزء ثان للمسلسل، وسط زخم فني كبير للموسم الرمضاني .

المسلسل بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، وتارا عماد، ونور، ووفاء عامر، تأليف أنور عبدالمغيث، والإخراج إسلام خيرى.