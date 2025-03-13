البطريرك يوحنا العاشر: "نثمن علاقاتنا التاريخية مع اليونان حكومةً وشعباً"

شدد البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع كنيسة أنطاكية واليونان حكومةً وشعباً.

حاء ذلك خلال استقبال البطريرك الأمين العام لقسم الأديان في وزارة التربية اليونانية جاورجيوس كالانتزيس وذلك في المقر البطريركي في البلمند.

حضر اللقاء من الجانب اليوناني سفيرة اليونان في لبنان ذسبينا كوكولوبولو والقنصل اليوناني إغناطيوس باباذيميتريو.

وحضر اللقاء من الجانب الأنطاكي د. الياس وراق رئيس جامعة البلمند والأرشمندريت جورج يعقوب رئيس دير سيدة البلمند والأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي-جامعة البلمند.

أجرى البطريرك مع الوفد اليوناني جولة تناولت واقع الكنيسة الأنطاكية وسبل تعزيز وتجسيد العلاقة التاريخية التي تجمع الكنيسة الأنطاكية واليونان في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات.

بعد اللقاء شارك الوفد إلى جانب غبطته في الصلاة في كنيسة الدير.