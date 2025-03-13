انفجار أسطوانات غاز داخل مزرعة دواجن بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم قبل قليل، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بعزبه خفاجه بمركز الفيوم، دون وقوع إصابات بشرية

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة بتلقيه بلاغ من الأهالي ، بانفجار عدد من أسطوانات الغاز داخل مزرعة دواجن بعزبة خفاجه بجور بتروسيلا بدائرة المركز ، مما تسبب فى اشتعال النيران بالمزرعة.



على الفور إنتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ للسيطرة على حريق مزرعة الدواجن، وتم الدفع ب9 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره.

تبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق وجود تسريب من اسطوانه غاز كانت تستخدم في التدفئة، مما ادي الى اندلاع النيران داخل المزرعه .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.