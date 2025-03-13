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الجمعة 14 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد إسقاط الحكومة..رئيس البرتغال يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو

رئيس البرتغال مارسيلو
رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا
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دعا رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الخميس، إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو، بعد إسقاط الحكومة في تصويت الثقة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وبعد أقل من عام على توليها الحكم، سقطتْ الحكومة المحافظة في البرتغال، بعد أن خسر رئيس الوزراء، لويس مونتينجرو، التصويت على الثقة في الحكومة داخل البرلمان البرتغالي في لشبونة، الثلاثاء الماضي.

وكان لدى الحكومة، وهي تحالف من حزبين بقيادة «الحزب الديمقراطي الاشتراكي»، 80 مقعدًا فقط في الهيئة التشريعية الحالية المكونة من 230 مقعًدًا.

البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا لشبونة