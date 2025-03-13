“جيهان العسال” رئيسًا لقسم الأمراض الصدرية و“يوسف” قائمًا بأعمال وكيل طب عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الدكتورة جيهان محمد إبراهيم العسال رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب، اعتبارًا من 12 مارس 2025 ولمدة ثلاث سنوات.

في سياق متصل، أصدر رئيس الجامعة قرارًا آخر بتكليف الدكتور طارق محمد يوسف سيد أحمد، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والمناظير ومدير مستشفى الدمرداش الباطني، بتسيير أعمال وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بدءًا من 12 مارس 2025.

تأتي هذه التعيينات في إطار تعزيز الهيكل الأكاديمي والإداري للكلية، بما يخدم تطوير العملية التعليمية والبحثية في جامعة عين شمس.